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29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дефицит республиканского бюджета Беларуси в январе - сентябре составил Br1,1 млрд, сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов.

Доходы республиканского бюджета составили Br19,7 млрд, или 81,6% уточненного годового плана.

Поступление НДС - Br10,8 млрд (76,7%), налога на прибыль - Br3 млрд (82,6%). Акцизы поступили в сумме Br2,6 млрд (77,6%). Доходы от внешнеэкономической деятельности составили Br3,7 млрд, или 90,6%.

Расходы республиканского бюджета равны Br20,8 млрд, или 69% уточненного годового плана.

На общегосударственную деятельность направлено Br8,5 млрд (64,3%), на финансирование национальной экономики - Br4,7 млрд (68%), социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) - Br15,2 млрд (73,3%).

Профицит (превышение доходов над расходами) бюджета сектора государственного управления за январь - сентябрь сложился в сумме Br0,2 млрд. Доходы составили Br46,5 млрд (78,6% уточненного годового плана), расходы - Br46,3 млрд (71,2%).

Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения составил Br0,3 млрд (поступления - Br14,3 млрд, расходы - Br14 млрд).

На 1 октября задолженность по налогам и сборам - Br180,1 млн.-0-