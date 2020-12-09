9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дефицит республиканского бюджета по итогам года ожидается около Br2,6 млрд, заявила по итогам выездного расширенного заседания Президиума Совета Республики на тему "О предлагаемых мерах по обеспечению сбалансированности республиканского и местных бюджетов в 2021 году" заместитель министра финансов Елена Печень, передает корреспондент БЕЛТА.

"Если говорить о текущем году, мы ожидаем выполнение всех наших социальных обязательств перед гражданами. Все долговые обязательства будут исполнены своевременно и в полном объеме. По предварительным прогнозам, дефицит республиканского бюджета не превысит 2% ВВП и составит порядка Вr2,6 млрд. При этом в нынешнем году были изысканы существенные бюджетные средства на борьбу с пандемией. В частности, прямых расходов бюджета на сегодня осуществлено на сумму Br450 млн. Также была оказана поддержка реальному сектору экономики", - рассказала Елена Печень.

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