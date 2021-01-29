29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дефицит республиканского бюджета в 2020 году составил Br1,9 млрд, сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов.

Доходы республиканского бюджета составили Br23,7 млрд, или 101,4% уточненного годового плана.

Поступление НДС составило Br12,5 млрд (100,3% плана), налога на прибыль - Br2,8 млрд (102,3%). Акцизы поступили в сумме Br3,1 млрд (101,8%). Доходы от внешнеэкономической деятельности составили Br4,1 млрд (105,5%).

Расходы республиканского бюджета составили Br25,6 млрд, или 97% уточненного годового плана.

На общегосударственную деятельность направлено Br12,1 млрд (95,9%), финансирование национальной экономики - Br5,3 млрд (95,9%), финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) - Br17,9 млрд (98,7%).

Дефицит бюджета сектора государственного управления за 2020 год сложился в сумме Br2,1 млрд. Доходы составили Br52 млрд (102% уточненного годового плана), расходы - Br54,1 млрд (98,4%).

Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения - Br0,2 млрд (поступления - Br17,1 млрд, расходы - Br16,9 млрд).

По состоянию на 1 января 2021 года задолженность по налогам и сборам равняется Br128,7 млн.-0-