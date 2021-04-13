Дефицит республиканского бюджета в I квартале составил около Br1,7 млрд

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дефицит республиканского бюджета в I квартале 2021 года составил около Br1,7 млрд. Об этом сообщил сегодня журналистам министр финансов Юрий Селиверстов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Доходы республиканского бюджета за первый квартал составили Br5,617 млрд. Это 109% к уровню января - марта 2020 года. Сумма расходов выше - Br7,385 млрд. Дефицит республиканского бюджета за первый квартал сложился в сумме Br1,768 млрд. Мы находимся в плановых параметрах, бюджет был изначально сформирован с дефицитом. Мы планово вовлекаем наши остатки для финансирования дефицита бюджета", - сказал Юрий Селиверстов.

По его словам, доходы поступают в плановом порядке, каких-либо серьезных отклонений нет. "Что касается расходов, то в приоритете заработная плата, поддержка Фонда социальной защиты населения. ФСЗН за квартал оказана поддержка в объеме около Br700 млн, что связано в том числе с больничными. Основные социальные обязательства выполняются", - подчеркнул министр.

Что касается доходов местных бюджетов, то они выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года примерно на 14%. "Местные бюджеты тоже сформированы с дефицитом. Но в первом квартале доходы превысили расходы и у них сложился профицит в размере Br159 млн, так что эти показатели лучше плановых. И это несмотря на дополнительные расходы на выплату ковидных надбавок, на медикаменты", - отметил Юрий Селиверстов.-0-