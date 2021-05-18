18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дефицит республиканского бюджета в январе-апреле составил Br700 млн. Об этом сообщил сегодня журналистам министр финансов Юрий Селиверстов перед заседанием Совета Министров, передает корреспондент БЕЛТА.

"По итогам четырех месяцев дефицит республиканского бюджета составил около Br700 млн. Он уменьшился по сравнению с показателем за три месяца на сумму Br1 млрд. Это связано с планируемым поступлением налога на прибыль, дивидендов. По местным бюджетам профицит составил Br1,5 млрд", - сказал Юрий Селиверстов.

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