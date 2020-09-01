Дефицит республиканского бюджета в январе-июле составил Br1,42 млрд

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1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дефицит республиканского бюджета Беларуси в январе-июле составил Br1,42 млрд, сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов.
Доходы республиканского бюджета сложились на уровне Br12,84 млрд, или 50,9% уточненного годового плана.
Поступление НДС составило Br7,6 млрд (62,2% плана), налога на прибыль - Br1,5 млрд (36,3%). Акцизы поступили в сумме Br1,7 млрд (55,3%). Доходы от внешнеэкономической деятельности составили Br1,9 млрд (40,3%).
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