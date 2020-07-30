Дефицит республиканского бюджета в январе-июне составил Br1,8 млрд

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дефицит республиканского бюджета Беларуси в январе - июне составил Br1,8 млрд, сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов.

Доходы республиканского бюджета составили Br10,3 млрд, или 41% уточненного годового плана.

Поступление НДС сложилось на уровне Br6 млрд (48,6% плана), налога на прибыль поступило Br0,8 млрд (18,8%). Акцизы поступили в сумме Br1,4 млрд (47,1%). Доходы от внешнеэкономической деятельности составили Br1,5 млрд (31,6%).

Расходы республиканского бюджета составили Br12,1 млрд, или 44,3% уточненного годового плана.

На общегосударственную деятельность направлено Br6,1 млрд (47,2%), финансирование национальной экономики - Br2,5 млрд (44,6%), финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) - Br8,6 млрд (47%).

Дефицит (превышение расходов над доходами) бюджета сектора государственного управления за январь - июнь сложился в сумме Br2,14 млрд. Доходы за первое полугодие сложились в сумме Br24,22 млрд., или 45,8% уточненного годового плана. Расходы составили Br26,36 млрд (47,5%).

Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения составил Br0,1 млрд (поступления - Br8,5 млрд, расходы - Br8,4 млрд).

По состоянию на 1 июля задолженность по налогам и сборам составила Br129,6 млн.-0-