Дефицит республиканского бюджета в январе-мае составил Br0,07 млрд

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дефицит республиканского бюджета Беларуси в январе - мае 2020 года составил Br0,07 млрд, сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов.

Доходы республиканского бюджета составили Br8,7 млрд, или 34,9% уточненного годового плана.

Поступление НДС сложилось на уровне Br5,3 млрд (43,5% плана), налога на прибыль поступило Br0,8 млрд (18,6%). Акцизы поступили в сумме Br1,2 млрд (39,8%). Доходы от внешнеэкономической деятельности составили Br1,2 млрд (25,7%).

Расходы республиканского бюджета составили Br8,7 млрд, или 33,9% уточненного годового плана.

На общегосударственную деятельность направлено Br3,5 млрд (31,7%), финансирование национальной экономики - Br2,1 млрд (38,8%), финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) - Br6,9 млрд (37,6%).

Профицит бюджета сектора государственного управления за январь - май 2020 года сложился в сумме Br0,2 млрд. Доходы составили Br20,3 млрд (38,8% уточненного годового плана), расходы - Br20,1 млрд (37,6%).

Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения составил Br0,1 млрд (поступления - Br7 млрд, расходы - Br6,9 млрд).

По состоянию на 1 июня 2020 года задолженность по налогам и сборам составила Br135,9 млн.-0-