Дефицит республиканского бюджета в январе-ноябре составил Br0,6 млрд

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дефицит республиканского бюджета Беларуси в январе - ноябре 2020 года составил Br0,6 млрд, сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов.
Доходы республиканского бюджета составили Br21,5 млрд, или 84% уточненного годового плана.
Поступление НДС составило Br11,7 млрд (94,2% плана), налога на прибыль - Br2,3 млрд (60,1%). Акцизы поступили в сумме Br2,8 млрд (86,4%). Доходы от внешнеэкономической деятельности составили Br3,6 млрд (75,4%).
Расходы республиканского бюджета составили Br22,1 млрд, или 78,8% уточненного годового плана.
На общегосударственную деятельность направлено Br10,3 млрд (77,7%), финансирование национальной экономики - Br4,7 млрд (79,5%), финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) - Br15,9 млрд (86,1%).
Дефицит бюджета сектора государственного управления за январь - ноябрь сложился в сумме Br0,6 млрд. Доходы составили Br47,4 млрд (88,9% уточненного годового плана), расходы - Br48 млрд (84,9%).
Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения - Br0,2 млрд (поступления - Br15,8 млрд, расходы - Br15,6 млрд).
По состоянию на 1 декабря 2020 года задолженность по налогам и сборам равняется Br157,1 млн.-0-