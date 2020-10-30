Дефицит республиканского бюджета в январе-сентябре составил Br1,8 млрд

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дефицит республиканского бюджета Беларуси в январе - сентябре составил Br1,8 млрд, сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов.
Доходы республиканского бюджета составили Br16,3 млрд, или 64,1% уточненного годового плана.
Поступление НДС составило Br9,2 млрд (74% плана), налога на прибыль - Br1,5 млрд (40,2%). Акцизы поступили в сумме Br2,3 млрд (72%). Доходы от внешнеэкономической деятельности составили Br2,7 млрд (57%).
Расходы республиканского бюджета составили Br18,1 млрд, или 65,7% уточненного годового плана.
На общегосударственную деятельность направлено Br8,7 млрд (67,1%), финансирование национальной экономики - Br3,9 млрд (66,5%), финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) - Br12,8 млрд (69,4%).
Дефицит бюджета сектора государственного управления за январь - сентябрь сложился в сумме Br2 млрд. Доходы составили Br37,2 млрд (70,1% уточненного годового плана), расходы - Br39,2 млрд (69,9%).
Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения - Br0,1 млрд.
По состоянию на 1 октября 2020 года задолженность по налогам и сборам равняется Br134,8 млн.-0-