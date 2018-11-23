23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дефицитным специалистам в стройотрасли предлагают повысить зарплаты на 35%, сообщил заместитель премьер-министра Владимир Кухарев сегодня на республиканском семинаре-совещании о повышении эффективности строительного комплекса, передает корреспондент БЕЛТА.

"К сожалению, мы видим отток строителей. Принимаемые меры это принципиально не решают. Главный здесь вопрос - заработная плата, - констатировал Владимир Кухарев. - Мы отработали, что за счет внутренних резервов повысим зарплату дефицитным профессиям на 35%".

Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил, что вопрос с зарплатой предстоит решить правительству. "Это ваше дело. Но главное - сохранить людей, сохранить потенциал", - подчеркнул он.

Кроме того, для решения кадрового вопроса правительство вместе с Министерством образования собирается модернизировать так называемые курсы переподготовки. "Мы сегодня имеем большое количество людей, которые хотят работать, но нет возможности получить дополнительную специальность. Поэтому министерство подготовило все необходимые документы, и мы в ближайшее время начнем массовую переподготовку, чтобы фактически за три месяца человек мог получить соответствующие навыки, сертификат и идти работать. Будем решать это незамедлительно", - сказал Владимир Кухарев.

О ситуации в строительном комплексе и мерах по повышению его эффективности на совещании рассказал министр архитектуры и строительства Дмитрий Микуленок. По его словам, акцент будет сделан на жилье для многодетных и индивидуальном строительстве, увеличении числа арендных домов. Предлагается пересмотреть принципы формирования оплаты труда строителей - нужны более прогрессивные формы. Руководителям хотят разрешить самим определять принципы оплаты труда в строительных организациях. При этом уровень зарплаты в отрасли должен соответствовать заработку строителей в сопредельных странах.0-