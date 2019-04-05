Деятельность "Гомельобоев" находится на постоянном контроле - Минприроды

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Деятельность филиала "Гомельобои" ОАО "ЦБК-Консалт" находится на постоянном контроле, сообщили БЕЛТА в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды, комментируя обращения, поступившие во время акции БЕЛТА "Ваш вопрос Президенту".

Одно из обращений касалось качества атмосферного воздуха в районе филиала "Гомельобои" ОАО "ЦБК-Консалт". В Минприроды подчеркнули, что деятельность предприятия находится на постоянном контроле министерства, а также Гомельского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды. "В связи с регулярным превышением филиалом "Гомельобои" нормативов допустимых выбросов в атмосферный воздух и нормативов качества атмосферного воздуха Гомельский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды неоднократно приостанавливал действие разрешения на выбросы для источника №0149 (участок трафаретной печати, обоепечатные машины)", - отметили в Минприроды. По состоянию на 4 апреля действие разрешения на выбросы для указанного источника также приостановлено.

За выявленные нарушения законодательства об охране атмосферного воздуха ОАО "ЦБК-Консалт" привлекалось к административной ответственности. Также предъявлено пять претензий по возмещению вреда, причиненного окружающей среде.

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык провел совещание по вопросу выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух филиала "Гомельобои" ОАО "ЦБК-Консалт", на которое были приглашены все заинтересованные стороны, в том числе представители Минздрава, "Беллесбумпрома", генеральный директор ОАО "Управляющая компания холдинга "Белорусские обои". Предприятию поручено активизировать работы по покупке фильтровальных материалов, обеспечивающих необходимую степень улавливания загрязняющих веществ; продолжить проработку вариантов снижения концентраций дурнопахнущих веществ в выбросах от источника №0149 (озонирование, газоконверторная очистка и др.); внести изменения в проектную документацию проекта модернизации газоочистного оборудования и повторно пройти государственную экологическую экспертизу. По итогам этой работы будет приниматься решение о возобновлении действия разрешения на выбросы загрязняющих веществ от источника №0149.

Как сообщалось, накануне "Большого разговора с Президентом" БЕЛТА провела акцию "Ваш вопрос Президенту", во время которой поступило около 2 тыс. обращений.-0-