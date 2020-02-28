Деятельность госпредприятий планируется урегулировать отдельным законом

В Беларуси готовится важный для экономики страны законопроект. Его рабочее название "О государственных организациях и хозяйственных обществах с участием государства". По задумке разработчиков, документ должен ответить на главный вопрос: что делать дальше с масштабным госсектором экономики, чтобы обеспечить рост ВВП? Подробнее о законопроекте и надеждах, которые связывают с ним, - в комментарии корреспондента БЕЛТА.

Первая попытка обсудить законопроект состоялась во время круглого стола в Академии управления при Президенте. Участие в нем приняли представители министерств экономики, финансов, антимонопольного регулирования и торговли, Госкомимущества и других госорганов, парламентарии, ученые, руководители бизнес-союзов.

Минэкономики: сокращать госактивы

Инициатором разработки и автором концепции выступило Министерство экономики. Первоначально думали попросту собрать в одном правовом акте весь массив законодательства, регулирующего функционирование госорганизаций. "Но пришли к выводу, что нет смысла разворачивать такую масштабную работу ради простого "стогования" всех норм, - пояснил заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич. - Подготовка закона необходима только в том случае, если он позволит решить или по крайней мере снять остроту проблем функционирования госсектора, которые сегодня накопились".

Эксперты сошлись во мнении, что стремительный рост экономики страны в дальнейшем невозможен без существенного изменения ее структуры. Как известно, глава государства поставил задачу довести уровень ВВП до $100 млрд к 2025 году. Чтобы достичь этой амбициозной цели, нужно менять структуру экономики в сторону сокращения госактивов.

Госсектор в экономике Беларуси насчитывает более 17,5 тыс. субъектов различных организационно-правовых форм, свыше 15 тыс. учреждений, более 1,6 тыс. унитарных предприятий, около 1,6 тыс. хозяйственных обществ с участием государства, 42 гособъединения. "Государство присутствует во всех отраслях и видах деятельности, не ограничиваясь объектами стратегической экономики, как это принято в подавляющем большинстве стран. Оно принимает активное участие в малом и среднем предпринимательстве. Около 70% всех госорганизаций - это субъекты микро-, малого и среднего бизнеса. При этом результаты деятельности госсектора, эффективность его работы, к сожалению, не так значимы, как его размеры, и оставляют желать лучшего", - обрисовал ситуацию замминистра.

Например, в Беларуси очень много государственных хлебозаводов. "Так исторически сложилось, что хлеб у нас стратегический товар, хотя с точки зрения представителей многих международных структур, это непонятно, особенно в современных условиях, когда у многих даже дома есть хлебопечки", - отметил Дмитрий Ярошевич.

По его мнению, государству следует сосредоточиться на стратегически важных и приносящих доход активах. Помочь в этом должно адекватное законодательство, четко определяющее политику и правила функционирования госсектора. Имеет смысл разработать четкий перечень видов деятельности, в которых участие государства приветствуется и является обоснованным, а сферу малого предпринимательства оставить для частных структур.

Замминистра обозначил и проблему отсутствия четкой и логически выстроенной системы управления госактивами. "Что мы имеем сегодня? Концепцию "управляю, как понимаю" - каждый госорган управляет госорганизацией с позиции узковедомственных интересов. Нередко возникают перекосы управления. Нет ориентира, к чему стремиться", - отметил он.

Функция по управлению госимуществом рассредоточена по многочисленным юридическим лицам. Акциями государства управляют не только республиканские органы управления и облисполкомы. "Среди профессиональных управленцев госакциями можно встретить госпредприятия, филиалы, лесхозы, колледжи и даже дома-интернаты. Должен ли законодатель оставаться в стороне от такого положения дел? Думаю, нет. Необходимо четко определить, кто и каким образом вправе управлять акциями, долями, хозобществами", - сказал замминистра.

По его мнению, законопроектом следует урегулировать систему владельческого надзора, выработать минимальный государственный стандарт корпоративного управления госсектором. Ведь как происходит сейчас: назначаются представители государства в хозяйственных обществах. Но они зачастую заняты по основному месту работы, им попросту не хватает времени, чтобы погрузиться в проблемы предприятий и выработать пути их решения. К тому же не всегда они обладают должной компетенцией, не хватает опыта стратегического управления.

Требует нормативного урегулирования дивидендная политика, в частности по определению размера дивидендов, порядку и сроку их выплаты, случаев невыплаты.

"Закон нужен лишь в том случае, если мы готовы признать разноплановые проблемы, связанные с законодательным регулированием госсектора, и решительно менять правила игры, - предупредил замминистра. - Сказать, что во всех обозначенных проблемах виновато исключительно законодательство, было бы преувеличением. Но и не признавать, что проблемы существуют, потому что законодатель их не хочет замечать или смотрит на них сквозь пальцы, тоже неправильно".

Парламент: нужно искать альтернативу

Парламентарии согласились, что законопроект разрабатывать нужно. И заседание круглого стола можно считать началом широкого общественного обсуждения.

"Не секрет, что эффективность работы, управляемость и производительность труда ряда предприятий госсектора ниже, чем в организациях без ведомственной подчиненности, - отметил председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по экономической политике Леонид Брич. - Нужно искать альтернативу. Если приватизация у нас движется медленно, давайте обратим внимание на то, как повысить эффективность предприятий с долей государства. Нам предстоит найти эффективные правовые механизмы, которые заставили бы госсектор работать на качественном новом, отвечающем современным требованиям уровне".

Госкомимущество: двигаться поступательно, поэтапно

Вместе с тем первый заместитель председателя Государственного комитета по имуществу Алексей Васильев предостерег от коренных изменений законодательства и порекомендовал двигаться поступательно, поэтапно.

По его словам, уже делаются определенные шаги, чтобы разделить функции государства как регулятора и собственника. С этой целью госкомитету поэтапно переданы в прямое подчинение холдинги "Белавтодор" и "Белресурсы", Паритетбанк. На их базе создается государственная корпорация, готовится соответствующий указ. Управление холдингами и банком будет вестись на профессиональной основе, а не через госорганы напрямую (хотя Госкомитет по имуществу будет принимать участие в деятельности корпорации). Если этот опыт окажется удачным, его можно распространить на всю страну. "Далее можно все стратегические предприятия сгруппировать по такому же принципу и отпустить их в свободное плавание", - отметил Алексей Васильев.

Он согласен, что на некоторых предприятиях с долей государства корпоративное управление далеко от идеала. "Но недостаточно просто начитаться книжек по экономике, чтобы потом что-то внедрить. Говорю по своему опыту: пока сами эти новшества не опробуем, будем долго ходить по кругу и не придем к результату", - сказал первый зампред. И в качестве примера привел холдинг "Белавтодор", в управлении которым он участвует лично. По оценке независимой английской компании, которая анализировала систему корпоративного управления холдинга, "все неплохо смотрится". При этом на предприятии по-прежнему остается представитель государства. "Развивать институт независимых директоров, которые будут работать профессионально, конечно, нужно - чтобы они генерировали идеи (что мы и делаем на "Белавтодоре"). Но представитель государства нужен, чтобы эти директора не пошли куда не надо. Например, не закрыли социальный объект", - заметил Алексей Васильев.

Академия управления при Президенте: развивать финансовый рынок и совершенствовать госуправление

"Мы слабо используем финансовый рынок как инструмент привлечения инвестиций", - считает заведующий кафедрой государственной экономической политики Института госслужбы Академии управления при Президенте кандидат экономических наук, доцент Владислав Щепов.

"Нам нужны наши инвесторы, внутренние, которые будут оставлять прибыль и реинвестировать на белорусской земле, - продолжил он. - А у предприятий пока все сошлось клином на кредитах, продаже имущества, сдаче в аренду своих площадей. В то время как в мире используется основной источник финансирования - акции, эмиссия, допэмиссия. Этот рынок надо запускать". В структуре собственности в Беларуси много открытых акционерных обществ с 100-процентной долей государства. Как правило, ОАО создаются для того, чтобы привлекать инвестиции, продавать миноритарные, мажоритарные пакеты. Однако этим мало кто пользуется. Есть много препятствий, в том числе законодательного плана, которые нужно устранить в новом законопроекте.

Эксперт подчеркнул, что речь не идет о массовой продаже или ликвидации неэффективных госактивов. "Не можем мы закрыть эти тысячи госпредприятий. Мы должны с ними работать и совершенствовать госуправление, - сказал он. - В последние несколько лет отношение к госсектору поменялось даже со стороны международных компаний, корпораций: ЕБРР, Международной финансовой корпорации, Всемирного банка. Они открыли финансирование для предприятий с госсобственностью, с долей государства. Это показатель того, что даже международные компании видят, что потенциал госсектора важен для развития экономики".

Вместе с тем в законопроекте нужно предусмотреть некий фильтр, чтобы в дальнейшем притормозить создание новых предприятий с долей государства, чтобы они появлялись только в стратегических важных сферах и там, где частные структуры не проявляют интерес.

"Вокруг ходит много инвесторов, и они присматриваются. У нас потенциально очень хороший инвестклимат: низкая коррупция, хорошее экономико-географическое положение, - отметил Владислав Щепов. - Но многие из них не знают законодательную специфику страны. Надо внедрять мировые стандарты, чтобы не объясняться с каждым инвестором по отдельности, а сделать условия понятными для них".

Эксперт согласен с мнением, что проведение изменений в законодательстве должно быть поступательным, поэтапным. "Но делать это надо быстрее, потому что время - один из самых дефицитных ресурсов, - подчеркнул он. - А мы видим, что по некоторым направлениям отстаем от Казахстана, России, Украины, которые за последнее время очень продвинулись в рейтинге Doing Bussiness".

Участники круглого стола затронули такие проблемные аспекты в деятельности предприятий с долей государства, как обеспечение равных конкурентных условий для всех участников рынка, получение господдержки, использование стимулов в работе руководителей, владельческий надзор. Общий вывод - работа над законопроектом предстоит трудная и продолжительная. Возможно, к лету первый вариант законопроекта будет внесен на рассмотрение в Палату представителей.

Екатерина КРИШЕНИК,

БЕЛТА.-0-