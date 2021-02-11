Делегат ВНС: для возрождения деревень нужны выгодные условия для бизнеса на селе и поддержка фермерства

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поддержка молодых фермеров, появление финансовых инструментов и более привилегированных, чем в городах, условий для ведения бизнеса, строительства жилья - необходимые меры для сохранения сильной белорусской деревни. Об этом глава крестьянского хозяйства "Антей-сад" Мядельского района Виктор Чеботарь заявил, выступая на VI Всебелорусском народном собрании, передает корреспондент БЕЛТА.

"Все фермеры - люди государственные. Мы принимаем самое активное участие в решении единой для всех аграриев задачи - обеспечить продовольственную безопасность страны. Государство не оставляет нас без помощи. Большую роль в становлении фермерских хозяйств сыграли программы, инициированные Президентом, а также возможность покупки техники в лизинг. Важно сохранить этот механизм поддержки. Для фермеров, особенно молодых, лизинг должен быть упрощен и доступен", - считает Виктор Чеботарь.

Он также обратил внимание на проблему того, что многим эффективно работающим хозяйствам для развития своего дела не хватает земли. Он обратился к главе государства с просьбой максимально посодействовать в выделении земли фермерам - в первую очередь молодым, тем, кот только выбирает этот путь.

"Ограничиться помощью и поддержкой хозяйств, которые уже сформировались и имеют большой опыт, в настоящее время недостаточно, если думать о будущем. Мы стареем, я не вижу в деревне замены тем, кто работает сегодня на одно или два ближайших поколения вперед. Остро встает проблема дальнейшего существования малых деревень, а мы города все строим и строим. Хотя большинство проживающих там не заняты в производственной сфере, а только обслуживают друг друга", - обозначил проблему глава крестьянского хозяйства.

В качестве решения он предлагает вернуть программу строительства жилья в сельской местности. Но при этом кредитовать не строительство жилья по типовым проектам, "а дать людям привлекательный финансовый инструмент". Суть в том, чтобы каждый мог открыть путь небольшое, но свое дело, и построить в деревне дом для своей семьи.

"Вернуть молодежь в деревню сложно, знаю это по своим детям. Но если это сделать одним из главных направлений государственной политики, то за десятилетие мы сможем вернуть крестьянство в Беларуси. Государственной политикой должно стать на селе создание не только равных, но и более привилегированных, чем в городах, условий для жизни и бизнеса", - уверен Виктор Чеботарь.

При этом неважно, чем будет заниматься житель деревни: работать на земле, учить детей, оказывать услуги. Главное, чтобы он приехал туда жить, развивать даже небольшой участок земли, создавать хуторскую систему, возрождать белорусское село.

VI Всебелорусское народное собрание начало сегодня работу во Дворце Республики в Минске. Участниками мероприятия стали 2,7 тыс. человек, из них делегатов - 2,4 тыс. Они обсуждают итоги реализации программы социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы и основные положения проекта программы социально-экономического развития страны на 2021-2025 годы. Главная цель на пятилетку - обеспечение социальной стабильности в обществе и рост благосостояния граждан за счет качественного роста экономики, наращивания социального капитала, создания комфортных условий для жизни, работы и самореализации. Ключевые приоритеты пятилетки - счастливая семья, сильные регионы, интеллектуальная страна, государство-партнер.-0-