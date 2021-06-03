Делегация Агентства по ядерному регулированию Турции посетила БелАЭС

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты Агентства по ядерному регулированию Турции (NDK) совместно с представителями Госатомнадзора посетили Белорусскую АЭС, сообщили БЕЛТА в отделе информации и общественных связей БелАЭС.

Визит турецких специалистов организован в рамках реализации меморандума между Департаментом по ядерной и радиационной безопасности МЧС Беларуси (Госатомнадзором) и Агентством по ядерному регулированию Турции о сотрудничестве и обмене информацией в области ядерной безопасности и радиационной защиты.

Специалисты NDK ознакомились с текущим статусом первого и второго энергоблоков Белорусской АЭС, процессом ее лицензирования регуляторными органами, работой персонала блочного пульта управления, системой подготовки персонала, оснащением учебно-материальной базы.

Подводя итоги визита на Белорусскую АЭС, вице-президент NDK Огуз Кан отметил: "Было очень полезным увидеть аналог пульта управления энергоблоком - полномасштабный тренажер. Такой же мы имеем в Турции на стадии строительства АЭС. Также мы увидели хорошо проделанную вами работу как на стадии строительства, так и на этапе опытно-промышленной эксплуатации. Мы ознакомились с опытом белорусских коллег и вернемся в Турцию с очень хорошими впечатлениями о вашей станции и вашей работе в целом".

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится вблизи Островца Гродненской области.-0-