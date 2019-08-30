Делегация Азиатского банка инфраструктурных инвестиций посетит Беларусь

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 30 августа 2019
Минск Переменная облачность +25°C
Версия для слабовидящих
Новости
14:22 Часть потерь из-за некачественной нефти компенсирована, вопрос по Мозырскому НПЗ остается открытым Экономика
14:15 Банк ВТБ (Беларусь) объявил о начале программы лояльности для держателей карточек Visa Общество
14:03 Беларусь и Китай рассматривают возможность проведения инвестфорума в Гонконге Экономика
13:58 Погода в начале сентября будет способствовать созреванию кукурузы Общество
13:58 Правительство готовит меры по обеспечению эффективной работы сахарной отрасли Экономика
13:56 Комплекс документов в области адаптации к изменению климата примут в Беларуси до 2023 года Общество
13:49 В Барановичах на улице четверо парней избили и ограбили мужчину Происшествия
13:44 Среднегодовая температура воздуха в Беларуси с 1989 года повысилась на 1,3 градуса - Белгидромет Общество
13:29 Делегация Азиатского банка инфраструктурных инвестиций посетит Беларусь Экономика
13:28 Доллар и российский рубль на торгах 30 августа подорожали, евро подешевел Экономика
13:26 В Витебском госуниверситете открылся Центр китайского языка и культуры Регионы
13:22 "Городея" и "Дняпро" откроют программу 20-го тура футбольного чемпионата Беларуси Спорт
13:11 В Кобринском районе мотоциклист врезался в микроавтобус Происшествия
13:09 Начинали с поиска людей и газетных вырезок: как за 90 лет изменилась "Мингорсправка" Общество
13:07 Транспортные забастовки в Испании нарушат планы около 40 тыс. пассажиров В мире
12:56 Почти во всех районах Гомельской области введен запрет на посещение лесов Регионы
12:49 В Мостах подросток угнал легковушку Происшествия
12:47 Белорусская экспозиция представлена на крупнейшей выставке в Сирии Экономика
12:43 Финальный турнир "Кожаного мяча" примет стадион ФК "Минск" Спорт
12:37 Состоялся телефонный разговор Лукашенко с Медведевым Президент
12:32 Хоккеисты минской "Юности" сыграют с "Лозанной" на старте Лиги чемпионов Спорт
12:29 Следователи проводят проверку по факту гибели трех человек на пожаре в Гомеле Происшествия
12:25 "Мингорсправка" планирует изменить название проекта "Карта гостя" и открыть представительство в Бресте Регионы
12:23 Макей встретился с новым послом Великобритании в Беларуси Политика
12:09 Профицит республиканского бюджета Беларуси в январе-июле составил Br2,94 млрд Экономика
12:08 Белгосфилармония откроет новый сезон концертом американского джазмена Годвина Луиса Афиша
11:45 Четыре белорусские теннисистки сыграют в парном разряде US Open Спорт
11:44 Ясли-сад - начальная школа открылась в новом микрорайоне Бреста Регионы
11:43 Более 420 первокурсников Академии МВД принесли присягу Общество
11:36 До +29°С ожидается по юго-западу Беларуси 31 августа Общество
Все новости
Все новости
Экономика
30 августа 2019, 13:29

Делегация Азиатского банка инфраструктурных инвестиций посетит Беларусь

Фото из архива
Фото из архива

30 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Делегация Азиатского банка инфраструктурных инвестиций посетит Беларусь, сообщили корреспонденту БЕЛТА в посольстве Беларуси в Китае.

В преддверии визита Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в КНР Кирилл Рудый встретился с президентом банка Цзинь Лицзюнем. Стороны обсудили подготовку пилотного проекта, а также ряд перспективных инфраструктурных и социальных проектов для привлечения финансирования Азиатского банка инфраструктурных инвестиций.

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) - международная финансовая организация, создание которой было предложено Китаем. Основные цели АБИИ: стимулирование финансового сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе, финансирование инфраструктурных проектов в Азии. Беларусь стала членом банка 17 января 2019 года.-0-

Теги
банки инвестиции
Новости рубрики Экономика
Часть потерь из-за некачественной нефти компенсирована, вопрос по Мозырскому НПЗ остается открытым
Фото из архива Беларусь и Китай рассматривают возможность проведения инвестфорума в Гонконге
Правительство готовит меры по обеспечению эффективной работы сахарной отрасли
Фото из архива Доллар и российский рубль на торгах 30 августа подорожали, евро подешевел
Фото "Белинтерэкспо" Белорусская экспозиция представлена на крупнейшей выставке в Сирии
Фото из архива Профицит республиканского бюджета Беларуси в январе-июле составил Br2,94 млрд
Главное
Во время встречи Лукашенко предложил Болтону откровенно и по-дружески обсудить вопросы белорусско-американских отношений
Правительство определило, как будет формироваться база данных многодетных семей
Тарифная ставка первого разряда повышена до Br41
Более 10 тысяч студентов в сентябре станут обладателями "Карточки студента"
Топ-новости
Минимальная зарплата в Беларуси с 1 января вырастет до Br375
Макей встретился с новым послом Великобритании в Беларуси
Правительство готовит меры по обеспечению эффективной работы сахарной отрасли
Белорусская экспозиция представлена на крупнейшей выставке в Сирии
"Чудеса случаются!" Бобруйчанка переедет из общежития в квартиру благодаря выигрышу в 100 000 рублей
Профицит республиканского бюджета Беларуси в январе-июле составил Br2,94 млрд
Начинали с поиска людей и газетных вырезок: как за 90 лет изменилась "Мингорсправка"
Компании из восьми стран заявили об участии в выставке BelTexIndustry
До +29°С ожидается по юго-западу Беларуси 31 августа
Комплекс документов в области адаптации к изменению климата примут в Беларуси до 2023 года
Более 420 первокурсников Академии МВД принесли присягу
Первый в Беларуси завод по производству хвойной фанеры открылся в Сморгони
"Литературный шоколад" предложат гостям Дня белорусской письменности
Фарминспекция появится в Беларуси
Получить водительскую справку можно будет у терапевта
Релама
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Молодежная политика Беларуси Уборочная кампания Беларусь помнит Строительство АЭС в Беларуси Содействие занятости населения
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА Медиакит
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegramm Viber Zen.yandex
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.