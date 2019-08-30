30 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Делегация Азиатского банка инфраструктурных инвестиций посетит Беларусь, сообщили корреспонденту БЕЛТА в посольстве Беларуси в Китае.

В преддверии визита Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в КНР Кирилл Рудый встретился с президентом банка Цзинь Лицзюнем. Стороны обсудили подготовку пилотного проекта, а также ряд перспективных инфраструктурных и социальных проектов для привлечения финансирования Азиатского банка инфраструктурных инвестиций.

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) - международная финансовая организация, создание которой было предложено Китаем. Основные цели АБИИ: стимулирование финансового сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе, финансирование инфраструктурных проектов в Азии. Беларусь стала членом банка 17 января 2019 года.-0-