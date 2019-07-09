Делегация Беларуси во главе с Турчиным направилась в Женеву на переговоры по присоединению к ВТО

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская делегация во главе с первым заместителем премьер-министра Александром Турчиным направилась в Женеву (Швейцария), где пройдет серия встреч по присоединению Беларуси к Всемирной торговой организации (ВТО), сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Во время визита 9-12 июля запланирован ряд переговоров по присоединению Беларуси к Всемирной торговой организации (ВТО). 11 июля состоится двенадцатое заседание рабочей группы ВТО по присоединению Беларуси.

Предусмотрены встречи Александра Турчина с генеральным директором ВТО Роберту Азеведу, его заместителем Аланом Вулффом, а также с председателем рабочей группы ВТО по вступлению Беларуси, постоянным представителем Турции при организации Кемалем Маденоглу.

Как сообщалось, Беларусь рассчитывает присоединиться к ВТО в 2020 году.-0-