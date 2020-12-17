Делегация "Беллесбумпрома" обсуждает в Ташкенте поставки белорусских стройматериалов

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация "Беллесбумпрома" во главе с заместителем председателя концерна Геннадием Диковицким провела переговоры в Ташкенте с руководством Министерства строительства Узбекистана и Торгово-промышленной палаты этой страны. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Ташкенте.

На встрече обсуждались вопросы поставок в Узбекистан белорусских стройматериалов, мебели, обоев, другой продукции деревообработки. Делегация также посетила ряд крупных предприятий и торговых компаний Ташкента.

В состав делегации концерна "Беллесбумпром" вошли руководители РУП "Завод газетной бумаги", ОАО "Бумажная фабрика "Спартак", ОАО "Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат".

Визит белорусской делегации в Узбекистан продлится до 19 декабря. В мероприятиях принимает участие также посол Беларуси в этой стране Леонид Маринич.-0-