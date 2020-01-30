Делегация "Белнефтехима" посетит Казахстан для переговоров о поставках нефти

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация концерна "Белнефтехим" на следующей неделе посетит Казахстан для проведения предметных переговоров по поставкам нефти. Такая договоренность достигнута во время встречи премьер-министра Беларуси Сергея Румаса с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым в Алматы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского правительства.

Сергей Румас проинформировал своего коллегу, что белорусское правительство наделено полномочиями на подписание соответствующего межправсоглашения.

Сергей Румас

Во время встречи

Как сообщалось, накануне Президент Александр Лукашенко подписал указ, которым уполномочил правительство на проведение переговоров с Казахстаном о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Беларусь, а также по проекту соглашения и его подписание при достижении договоренности в пределах одобренного проекта. Ранее Александр Лукашенко не раз упоминал Казахстан в числе стран, откуда есть потенциальная возможность для организации поставок нефти в Беларусь. Этот вопрос в том числе обсуждался в октябре прошлого года во время официального визита главы белорусского государства в Казахстан.

Аскар Мамин и Сергей Румас

Сергей Румас прибыл с рабочим визитом в Казахстан для участия в заседании Евразийского межправсовета, а также в пленарной сессии форума "Цифровое будущее глобальной экономики". Беларусь с 1 января председательствует в органах Евразийского экономического союза.-0-

Фото Оксаны Манчук