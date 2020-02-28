Делегация британских компаний посетит Беларусь для сотрудничества по электротранспорту

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация британских предприятий и организаций, задействованных в сфере развития и внедрения электротехнологий в автомобильную промышленность, посетит Беларусь 3-5 марта. Об этом БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Великобритании.

В делегацию входят представители Министерства внешней торговли Великобритании, города Ноттингема, Центра поддержки малого и среднего бизнеса регионов Ковентри и Ворвик, организации Cenex, Университета Ковентри.

Как отметили в посольстве Беларуси в Великобритании, торговая миссия организуется совместно с британским посольством в Минске. Речь идет о развитии договоренностей, достигнутых во время визита министра по торговой политике Великобритании в Беларусь в июне 2019 года. Тогда магистральным направлением развития белорусско-британского торгово-экономического взаимодействия было определено сотрудничество в области разработок и внедрения электротехнологий в машиностроительной промышленности.

Представители компаний и организаций посетят "Белкоммунмаш". Будет обсуждаться реализация проекта совместного сборочного производства электробусов в британском городе Ковентри, запуск тестовой эксплуатации белорусского электробуса в Ноттингеме. "Гости ознакомятся с инфраструктурой эксплуатации электробусов в Минске. Делегация посетит также БелАЗ, "БЕЛДЖИ", МТЗ, где будут обсуждаться возможности сотрудничества по внедрению британских зеленых технологий в машиностроении Беларуси", - рассказали в посольстве.

В индустриальном парке "Великий камень" стороны рассмотрят вопросы проведения совместных научно-технических исследований, разработок в области электротранспорта. Варианты взаимодействия по поддержке совместных проектов, в том числе предоставления экспортного финансирования обсудят в Банке развития.

Для представителей Cenex запланированы встречи с руководством "Белоруснефть". Цель - проработать вопросы участия британских компаний в реализации проекта зарядной инфраструктуры электромобилей в Беларуси.

Гости также примут участие в конференции "Белорусско-британский сезон 2020". Она проводится посольством Великобритании совместно с Белорусской торгово-промышленной палатой.-0-