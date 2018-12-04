Делегация БЖД примет участие в сессии Генассамблеи Международного союза железных дорог

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация Белорусской железной дороги во главе с заместителем начальника дороги Петром Стоцким 5-7 декабря примет участие в сессии 93-й Генеральной ассамблеи Международного союза железных дорог (МСЖД) в Париже, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-центр БЖД.

В дни проведения форума запланированы региональные ассамблеи, включая Европейскую, а также тематические конференции.

Участники форума рассмотрят ряд актуальных вопросов, среди которых сотрудничество МСЖД с другими международными организациями. Будут подведены итоги деятельности союза в 2018 году и рассмотрен план работы на 2019-й. Также предстоит избрать руководящий состав Международного союза железных дорог на ближайшие два года и утвердить кандидатуру на должность генерального директора союза. Состоится презентация деятельности структурного подразделения организации, которое занимается вопросами стандартизации.

Международный союз железных дорог - одна из самых авторитетных международных транспортных организаций. Создан в 1922 году. Членами МСЖД в настоящее время являются более 200 железнодорожных компаний из 90 стран мира. Основные задачи союза - содействие развитию международного делового сотрудничества по вопросам железнодорожного транспорта в глобальном масштабе, представление и продвижение интересов железнодорожного транспорта на мировом уровне, а также стимулирование совместных действий наднациональных органов и международных организаций в целях повышения конкурентоспособности железнодорожного транспорта. Белорусская железная дорога была принята в члены МСЖД 10 июня 1992 года.-0-