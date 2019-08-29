Делегация деловых кругов Рязанской области 16-20 сентября посетит Минск

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители бизнеса Рязанской области с 16 по 20 сентября посетят Минск для поиска стратегических партнеров, сообщили БЕЛТА в Национальном центре маркетинга МИД.

В состав российской делегации вошли руководители Рязанского инструментального завода, компаний, специализирующихся на деревообработке и дорожном строительстве, а также производители метизных изделий, текстиля, оборудования для кафе, GSM-сигнализаций для умного дома.

Визит деловых кругов Рязанской области состоится повторно - бизнесмены уже посещали Беларусь в декабре 2018 года. С их стороны отмечается высокий интерес к белорусскому рынку и взаимовыгодному сотрудничеству.

"Приглашаем белорусские компании принять участие во встречах для установления деловых контактов", - отметили в Национальном центре маркетинга.

Центр постоянно оказывает содействие предприятиям в развитии внешнеэкономической деятельности. В 2018 году были организованы аналогичные визиты делегаций из Ивановской и Тверской областей России.-0-