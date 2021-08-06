Делегация деловых кругов Сербии во время визита в Минск договорилась о сотрудничестве с белорусскими партнерами

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация сербских деловых кругов 1-6 августа посетила Беларусь. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Сербии.

Поездка была организована при содействии и поддержке белорусской дипмиссии. В составе деловой делегации были руководители и владельцы сербских компаний, заинтересованных в развитии новых направлений двустороннего экономического сотрудничества.

Во время визита были организованы переговоры в Министерстве промышленности по вопросам установления долгосрочного сотрудничества между белорусскими и сербскими производителями металлопродукции. В ходе деловых встреч с руководством белорусских предприятий достигнуты договоренности об организации поставок в балканский регион удобрений ОАО "Белорусская калийная компания" (холдинг Elexir Group), деревянных домов производства РУП "Завод газетной бумаги" (компания "Техноград доо"), строительных материалов предприятий холдинга "Белорусская цементная компания" (компания Ivprom), шинной продукции ОАО "Белшина" (компания Yelnikom Nis).

Кроме того, обсуждены возможности реализации проекта по производству и поставкам в Беларусь высококачественных вин и ракии из Сербии с использованием продукции РУП "Белорусская стекольная компания".

В ходе визита гости из Сербии также ознакомились с культурными объектами и достопримечательностями столицы и белорусских регионов.-0-