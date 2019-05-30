Делегация ЕЭК обсудит с бизнес-сообществом Беларуси доступ к госзакупкам в ЕАЭС

30 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Делегация Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) под председательством члена Коллегии (министра) по экономике и финансовой политике ЕЭК Тимура Жаксылыкова 3 июня в Минске проведет встречу с бизнес-сообществом и представителями уполномоченных государственных органов Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.
"Участники встречи обсудят интересующие предпринимателей вопросы функционирования Евразийского экономического союза, в том числе обеспечение доступа хозяйствующих субъектов стран ЕАЭС к государственным и иным закупкам, косвенное налогообложение и налогообложение доходов персонала услугодателей, работающих в формате единого рынка, оборот медизделий в ЕАЭС, транспортные вопросы", - отметили в ЕЭК.
Во встрече примут также участие руководители и должностные лица Министерства экономики Беларуси, облисполкомов и Минского горисполкома, депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси, руководители ведущих организаций и бизнес-ассоциаций.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.333 BYN
|2.33 BYN
|2.335 BYN
|USD
|2.0953 BYN
|2.093 BYN
|2.097 BYN
|RUB
|3.2245 BYN
|3.215 BYN
|3.225 BYN