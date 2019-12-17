Делегация Ивановской области посетит Беларусь 18-19 декабря

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация Ивановской области во главе с вице-губернатором Людмилой Дмитриевой посетит Беларусь с официальным визитом 18-19 декабря, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна "Беллегпром", который отвечает за сотрудничество с этим российским регионом.
Делегация побывает в СЗАО "БЕЛДЖИ", ОАО "МАЗ" и на Слуцком льнозаводе, а также в учреждениях образования. В частности, в Белорусском государственном университете пройдет круглый стол по возможным технологиях создания биоразлагаемых полимерных материалов изо льна.
Запланированы переговоры по различным направлениям сотрудничества, бизнес-форум по торгово-экономическому взаимодействию. Состоится презентация инвестиционного и экспортного потенциала Ивановской области.
В состав делегации входят представители правительства, а также сфер образования и бизнеса области.-0-