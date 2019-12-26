Делегация из Казахстана во главе с министром торговли и интеграции в начале 2020 года посетит Беларусь

26 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Казахстанская делегация во главе с министром торговли и интеграции в начале 2020 года посетит Беларусь. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции посол Казахстана в Беларуси Аскар Бейсенбаев, передает корреспондент БЕЛТА.

Посол отметил, что приезд делегации состоится в соответствии с белорусско-казахстанскими договоренностями на высшем уровне. "Мы ожидаем, что во время торговой миссии будет обсужден вопрос увеличения доли казахстанской продукции на белорусском рынке", - сказал он.

Аскар Бейсенбаев также подчеркнул заинтересованность казахстанской стороны в наращивании взаимодействия с Беларусью.

Он обратил внимание, что в октябре состоялось очередное заседание межправительственной комиссии, на котором речь шла о расширении совместных сборочных производств, развитии производственной кооперации, реализации новых проектов в различных сферах. Кроме того, было рассмотрено дальнейшее сотрудничество в АПК, транспорте и логистике, аэрокосмической сфере и здравоохранении.

На белорусско-казахстанском бизнес-форуме в октябре было подписано 15 соглашений в машиностроении, АПК и фармацевтике на общую сумму $75 млн. Кроме того, Казахстан намерен в будущем году приобрести белорусскую сельхозтехнику на сумму более $40 млн.-0-