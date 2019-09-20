Делегация молодых германских предпринимателей обменивается опытом с белорусскими коллегами

20 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Делегация молодых германских предпринимателей 19-21 сентября совершает поездку в Беларусь. Об этом сообщил сегодня на брифинге начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, передает корреспондент БЕЛТА.

Он рассказал, что делегацию возглавляют член Комитета по международным делам Бундестага от фракции Свободной демократической партии Германии Андреас Кулитц и региональный директор Восточного комитета германской экономики Штефан Кегебайн. В составе делегации более 10 основателей и руководителей компаний, которые работают в областях высоких технологий, логистики, транспорта, оказания медицинских услуг, фармацевтики и торговли.

Во время визита проходят встречи в Министерстве иностранных дел, Министерстве экономики, профильной комиссии Палаты представителей Национального собрания, а также с представителями Национального агентства инвестиций и приватизации, Парка высоких технологий. Германские предприниматели обмениваются опытом с молодыми белорусскими коллегами.-0-