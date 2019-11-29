Делегация ОАЭ с деловым визитом посетит 30 ноября Могилевский район

29 ноября, Могилев /Юлия Евменькова - БЕЛТА/. Делегация компании Media Village Объединенных Арабских Эмиратов посетит 30 ноября с деловым визитом Могилевский район. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заместитель председателя Могилевского райисполкома Ирина Чиндо.

В программе пребывания иностранных гостей переговоры по основным направлениям сотрудничества, посещение инвестиционной площадки для строительства объекта придорожного сервиса в агрогородке Полыковичи и частного предприятия "Газосиликат Могилев", а также знакомство с культурно-историческими объектами.

"За 9 месяцев экспорт товаров Могилевского района в ОАЭ составил $1,3 млн, мы заинтересованы в увеличении этой цифры, - отметила собеседница. - На внешних рынках пользуются спросом изготовленные на территории района мебель и продукция деревообработки, газосиликатные блоки, изделия из металла, продукция сельского хозяйства и многое другое".

Зампредседателя райисполкома подчеркнула, что география внешнеэкономической деятельности предприятий Могилевского района охватывает более 65 стран, а годовой объем экспорта превышает $460 млн.

"Безусловно, мы также заинтересованы в том, чтобы к нам приходил инвестор - это дополнительные рабочие места, новые финансовые вливания и много других положительных моментов. С начала года объем прямых иностранных инвестиций в экономику района составил $4,7 млн", - заключила Ирина Чиндо.-0-