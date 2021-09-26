26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Деловая встреча "Беларусь - Индонезия" пройдет 1 октября в гибридном формате (очное участие и онлайн). Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Белорусской торгово-промышленной палаты.

"Участники встречи обсудят актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества, проведут переговоры с представителями индонезийских компаний, заинтересованных в сотрудничестве с белорусским бизнесом в области промышленности, производства продуктов питания и добычи полезных ископаемых", - рассказали в БелТПП.

Планируется, что в мероприятии примет участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Индонезии в России Жозе Тавареш, который после пленарной части проведет переговоры с представителями заинтересованных белорусских компаний.

Мероприятие проводится Белорусской торгово-промышленной палатой совместно с посольством Индонезии в России и Беларуси по совместительству.-0-