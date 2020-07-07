Деловой совет ЕАЭС раскритиковал намерение России ввести маркировку молочной продукции

7 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Деловой совет Евразийского экономического союза выступает против намерения России ввести маркировку молочной продукции. Об этом говорится в письме председателя Президиума Делового совета, председателя Союза некоммерческих организаций "Конфедерация промышленников и предпринимателей (нанимателей)" Беларуси Анатолия Харлапа на имя председателя Коллегии Евразийского экономической комиссии Михаила Мясниковича, копия которого имеется в распоряжении БЕЛТА.

С 29 марта 2019 года в ЕАЭС вступило в силу соглашение о маркировке товаров средствами идентификации. "При разработке и принятии данного соглашения государства - члены ЕАЭС исходили из принципа целесообразности и соблюдения баланса интересов государства и бизнеса, - указывается в письме. - В этой связи предполагалось, что введение маркировки средствами идентификации будет распространяться в первую очередь на дорогостоящие, наиболее часто вовлекаемые в нелегальный оборот товары на едином таможенном пространстве союза".

Действующие нормы соглашения позволяют государствам - членам ЕАЭС в одностороннем порядке вводить на своей территории маркировку в отношении отдельных товаров, вне зависимости от оценок и позиций других государств-членов. "Существующая практика принятия таких решений в ЕАЭС показывает, что остальные государства-члены вынуждены вводить на своих территориях аналогичную маркировку для исключения сбоев во взаимной торговле со страной-инициатором и защиты своего рынка от немаркированной продукции, - указывается в письме. - При этом при принятии решений странами союза и Евразийской экономической комиссией не проводятся должный анализ и оценка экономической целесообразности и необходимости введения маркировки в отношении отдельного товара. Такая ситуация складывается в отношении молочной продукции. Как известно, уведомление Российской Федерации о намерении ввести маркировку молочной продукции с января 2021 года уже обсуждается экспертами государств - членов ЕАЭС и планируется к рассмотрению на заседании Совета ЕЭК 10 июля текущего года".

"На сегодняшний день производители и переработчики молочной продукции государств - членов ЕАЭС (Белорусский агропромышленный союз, Молочный союз Казахстана, Национальный союз производителей молока России "Союзмолоко" и киргизские производители молока и молочной продукции) обеспокоены данной инициативой и считают эту меру нецелесообразной, что подтверждается их многочисленными обращениями в адрес ЕЭК, правительств, а также национальных союзов предпринимателей государств - членов ЕАЭС, - подчеркнули в Деловом совете ЕАЭС. - В первую очередь такая обеспокоенность объясняется тем, что молочная продукция относится к скоропортящейся и не является контрафактной. Для обеспечения ее безопасности и прослеживаемости уже применяются такие инструменты, как ветеринарный сертификат и электронные счета-фактуры. Учитывая, что молочная продукция относится к социально значимым товарам повышенного спроса, в нынешних условиях кризиса недопустимо повышение цен на данную категорию товаров, связанных с затратами на маркировку".

В письме приводятся данные исследования ФГБУ "Научно-исследовательский финансовый институт" Министерства финансов России, согласно которым при введении маркировки средствами идентификации на все товары народного потребления общие затраты бизнеса только в РФ составят 1,5 трлн российских рублей, а средний рост цен - 5,4%. По расчетам Национального союза производителей молока России "Союзмолоко", введение обязательной маркировки для молочной продукции потребует единовременных капитальных затрат производителей молочной продукции России в размере не менее 26 млрд российских рублей, ежегодные операционные расходы составят около 35 млрд российских рублей. По предварительным расчетам Молочного союза Казахстана, ежегодные затраты на внедрение маркировки молочной продукции в стране (с учетом затрат на коды маркировки и оборудование) составят порядка 4,3 млрд тенге (при стоимости кода маркировки в 3 тенге).

"Ориентировочные расходы на техническое перевооружение производственных линий белорусских молокоперерабатывающих предприятий для нанесения кодов маркировки, по предварительным оценкам, составят Br41,4 млн, - указали в Деловом совете ЕАЭС. - Кроме того, ежегодные затраты на приобретение и нанесение кодов маркировки (в зависимости от стоимости кода маркировки) составят от Br63 млн до Br102,4 млн. По оценкам белорусского бизнеса, рост цен на молочную продукцию в связи с введением ее маркировки составит до 9%".

"Введение односторонней маркировки одним из государств - членов ЕАЭС устанавливает и дополнительные требования к поставке молочной продукции на его территорию, которых нет в других государствах-членах, что нарушает основополагающий принцип свободного движения товаров в ЕАЭС, - подчеркивается в письме. - На основании вышеизложенного, Деловой совет ЕАЭС просит признать неприемлемым введение в рамках союза, в том числе в государствах - членах ЕАЭС, маркировки молочной продукции средствами идентификации и принять соответствующее решение на предстоящем заседании Совета ЕЭК. Также просили бы Комиссию с участием бизнес-сообщества стран ЕАЭС пересмотреть подходы к введению маркировки отдельными государствами - членами ЕАЭС с учетом принципа равной выгоды для всех стран - участников общего рынка. В частности, предлагается внести изменения в соглашение в части исключения норм о возможности одностороннего введения маркировки отдельными странами, а также наделения Комиссии полномочиями по проведению анализа и оценки влияния маркировки отдельных товаров во взаимной торговле в рамках ЕАЭС".-0-