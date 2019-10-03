Деловые круги Беларуси и Украины подписали несколько десятков документов на сумму более $500 млн

3 октября, Житомир /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Деловые круги и предприятия Беларуси и Украины подписали несколько десятков документов на сумму более $500 млн. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил председатель БелТПП Владимир Улахович по итогам прошедшего в Житомире восьмого заседания двустороннего консультативного совета делового сотрудничества.

Владимир Улахович напомнил, что на I Форуме регионов Беларуси и Украины была взята планка в $140 млн. В Житомире же, по его словам, подписаны соглашения на поставку белорусской продукции на сумму более чем $542 млн.

"Открылись новые направления, по которым подписаны контракты. Это не только традиционная нефтехимия, машиностроение - это еще и строительная сфера, легкая и пищевая промышленность. То есть мы расширяем наш экспортный портфель", - обратил он внимание.

Несмотря на внушительную сумму контрактов, председатель БелТПП считает, что у Беларуси и Украины еще много перспектив. "Очень востребованная тема, но еще не до конца переведенная в плоскость конкретных проектов, - инфраструктура, логистика и транспортные коридоры. Об этом мы говорим, это в повестке дня правительства. Но очень важно все это переложить на конкретные проекты, потому что Беларусь и Украина обладают очень мощным логистическим потенциалом", - отметил Владимир Улахович.

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