Демонстрационные центры развития смарт-индустрии планируют создать в Беларуси при поддержке ЕС

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Демонстрационные центры развития смарт-индустрии планируется создать в Беларуси при поддержке Европейского союза. Этот вопрос обсуждался на встрече заместителя министра экономики Юрия Чеботаря с главой делегации ЕС Берендом де Гроотом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.
"Участники встречи обсудили перспективы сотрудничества для развития инноваций и предпринимательства в сфере высшего образования, в частности, возможность создания при содействии Европейского союза демонстрационных центров развития смарт-индустрии на базе региональных университетов Беларуси", - отметили в министерстве.
Согласно договоренности, достигнутой по итогам переговоров, реализация проекта по созданию таких центров в вузах Витебской, Гомельской и Могилевской областей может начаться в 2021 году.-0-