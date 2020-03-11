11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семинар "День Чили в Беларуси" пройдет в Минске 31 марта, сообщили БЕЛТА в Белорусской торгово-промышленной палате.

В состав чилийской делегации войдут представители Министерства иностранных дел и торгового представительства Чили, а также руководители крупных предприятий. Среди них будут производители сыров, вина, морепродуктов, орехов и сухофруктов, свежих фруктов и плодово-овощной продукции.

Чилийская сторона представит белорусскому бизнес-сообществу перспективы торгово-экономического сотрудничества со странами Латинской Америки, расскажет о передовом опыте Чили в продвижении национального экспорта. Затем состоятся переговоры участников семинара.

Мероприятие проводит Белорусская ТПП совместно с торговым представительством при посольстве Республики Чили в Российской Федерации.-0-