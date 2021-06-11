Денежно-кредитная политика Беларуси сейчас должна быть крайне осмотрительной - эксперт

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Денежно-кредитная политика Беларуси сейчас должна быть крайне осмотрительной. Такое мнение высказала начальник управления исследований и стратегического развития Национального банка Наталья Мирончик во время круглого стола "Политика центральных банков в странах с формирующимся рынком в постпандемический период", передает корреспондент БЕЛТА.

"В Беларуси инфляция ускоряется, поэтому сложности, конечно же, есть, и это связано с тем, что мы в своей истории переживали очень короткие периоды с низкой инфляцией и, к сожалению, помним длительные периоды с высокой и очень высокой инфляцией. Еще у нас динамика цен сильно связана с динамикой курса, и соответственно, когда происходит колебание обменного курса, это очень быстро передается и в рост цен", - сказала эксперт.

Начальник управления высказала мнение, что Беларусь, как страна с формирующимся рынком, так же как и другие аналогичные страны, не может себе позволить применять масштабные количественные смягчения, как это делают развитые страны.

"Это связано с тем, что у нас недостаточный уровень доверия к монетарной политике, неустойчивая привязка инфляционных ожиданий к цели по инфляции, высоки риски обесценения национальной валюты и ускорение инфляции. Поэтому денежно-кредитная политика Беларуси в настоящее время должна быть крайне осмотрительной и учитывать вероятность обесценения белорусского рубля и снижения его покупательной способности", - пояснила Наталья Мирончик.

"Сейчас на фоне усиления рисков, связанных с ускорением мировой инфляции, в силу открытости нашей экономики мы не можем это игнорировать. И если в предыдущие годы низкая инфляция и в развитых странах, и в России благоприятствовала и способствовала тому, что мы могли обеспечивать снижение инфляции и выполнять цель в 5%, то сейчас ускорение инфляционных процессов и в странах - торговых партнерах усложняет нам реализацию монетарной политики. Естественно, выбор будет очень сложным: или обеспечить цель по инфляции в 5%, но при этом ограничить деловую активность, что может негативно сказаться на экономическом росте, или все-таки поддерживать приемлемые темпы экономического роста, но тогда инфляция будет отклоняться от целевого показателя. И здесь возникают риски, что она может выйти из-под контроля, учитывая наш исторический опыт. Все может быть достаточно сложно", - подытожила начальник управления исследований и стратегического развития Национального банка.-0-