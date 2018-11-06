Денежно-кредитная политика Нацбанка полностью соответствует цели по инфляции - глава миссии МВФ

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нынешняя денежно-кредитная политика, проводимая Национальным банком Беларуси, полностью соответствует поставленной цели по инфляции, сообщил глава миссии Международного валютного фонда в Беларуси Жак Миньян сегодня на "Кастрычніцкім эканамічным форуме" (KEF-2018), передает корреспондент БЕЛТА.

"То, как денежно-кредитная политика (в Беларуси. - Прим. БЕЛТА) изменилась за последние пять лет - это одно из крупнейших достижений. Сейчас мы полагаем, что денежно-кредитная политика проводится действительно правильная и она полностью соответствует инфляционной цели", - сказал Жак Миньян. По его мнению, нельзя говорить о том, что Нацбанк слишком мягок в своей денежно-кредитной политике.

МВФ также поддерживает постепенный переход к инфляционному таргетированию. Это нелегкий процесс, но Нацбанк весьма реалистично смотрит на возможные препятствия, считает глава миссии МВФ в Беларуси.

По словам зампреда правления Национального банка Сергея Калечица, Нацбанк продолжит адекватную денежно-кредитную политику. "Что касается тех, кто критикует, говорит о смягчении политики. Я бы не назвал нашу политику жесткой. Если мы посмотрим на курс, динамику денежного предложения, то политика у нас, скорее, может характеризоваться как нейтральная, адекватная", - сказал Сергей Калечиц.-0-