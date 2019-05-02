Денежные переводы белорусам из-за рубежа в I квартале сократились на 14,5%

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Денежные переводы белорусам из-за рубежа в первом квартале сократились на 14,5% по сравнению с январем-мартом 2018 года. Об этом свидетельствуют аналитические данные Национального банка Беларуси, сообщает БЕЛТА.
Общая сумма переводов в Беларусь, осуществленных через международные системы денежных переводов, в январе-марте 2019 года составила $74,893 млн против $87,6 млн в первом квартале 2018-го.
За первый квартал из Беларуси было отправлено денежных переводов на $40,082 млн. Это на 2,5% больше, чем в январе-марте 2018 года, когда было отправлено $39,078 млн.
Средняя сумма одного перевода в Беларусь составила $272,12, из Беларуси - $343,77.
При подсчете учитывались денежные переводы, осуществленные через международные системы Western Union, "Юнистрим", "Золотая корона", Money Gram, BLIZKO, "Лидер", Contact, "Колибри", Faster, Ria Money Transfer.-0-
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