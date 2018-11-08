Денежные переводы белорусам из-за рубежа в III квартале сократились на 12,1%

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Денежные переводы белорусам из-за рубежа в III квартале 2018 года сократились по сравнению с аналогичным периодом 2017-го на 12,1%. Об этом свидетельствуют аналитические данные Национального банка Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Общая сумма денежных переводов, полученных в Беларуси, через международные системы в III квартале составила более $72,6 млн в эквиваленте (в III квартале 2017-го - $82,6 млн).

Переводы, отправленные из Беларуси, сохранились на уровне $45,4 млн в эквиваленте.

Средняя сумма одного денежного перевода, полученного в Беларуси, составила $269,82 в эквиваленте (в III квартале 2017-го - $305,51), отправленного из страны - $393,18 в эквиваленте ($396,79 - в III квартале 2017-го).

В статистике Национального банка учтены денежные переводы через международные системы Western Union, "Юнистрим", "Золотая корона", Money Gram, BLIZKO, Contact, "Колибри", Faster, Ria Money Transfer.-0-