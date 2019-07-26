Денежные переводы белорусам из-за рубежа в II квартале сократились на 8,4%

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Денежные переводы белорусам из-за рубежа во втором квартале сократились на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом свидетельствуют аналитические данные Национального банка Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Общая сумма переводов в Беларусь через международные системы денежных переводов в II квартале составила $75,897 млн против $82,871 млн во II квартале 2018-го.

За II квартал из Беларуси было отправлено денежных переводов на $44,032 млн. Это на 2,2% меньше, чем в II квартале 2018 года, когда было отправлено $45,026 млн.

Средняя сумма одного перевода в Беларусь составила $255,98, из Беларуси - $366,46.

При подсчете учитывались денежные переводы через международные системы Western Union, "Юнистрим", "Золотая корона", Money Gram, BLIZKO, Contact, "Колибри", Faster, Ria Money Transfer.-0-