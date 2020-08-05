Денежные переводы белорусов за рубеж в II квартале выросли на 13,3%

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Денежные переводы белорусов за рубеж во втором квартале 2020 года выросли на 13,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом свидетельствуют аналитические данные Национального банка, сообщает БЕЛТА.

Общая сумма переводов из Беларуси через международные системы денежных переводов во втором квартале составила более $49,9 млн против $44 млн годом ранее.

В Беларусь из-за рубежа переведено $74,4 млн, что на 2% меньше, чем во втором квартале 2019 года, когда было отправлено почти $75,9 млн.

Средняя сумма одного перевода в Беларусь составила $269,37 (во втором квартале 2019 года - $255,98), из Беларуси - $413,44 (во втором квартале 2019-го - $366,46).

При подсчете учитывались денежные переводы через международные системы Western Union, "Юнистрим", "Золотая корона", Money Gram, BLIZKO, Contact, "Колибри", Faster, Ria Money Transfer.-0-