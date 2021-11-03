Департамент по авиации предлагает создать объединенную авиаадминистрацию в рамках СГ или ЕАЭС

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Департамент по авиации предлагает задуматься над созданием объединенной авиационной администрации в рамках Союзного государства или ЕАЭС. Об этом сказал сегодня на пресс-конференции директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Санкции заставляют нас задуматься об ускорении создания объединенной авиационной администрации. Это вопрос создания регулятора либо в рамках ЕАЭС, либо в рамках Союзного государства", - сказал Артем Сикорский.

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