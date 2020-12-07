Депозиты физлиц в III квартале снизились на 6,5% до Br17,6 млрд

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Срочные банковские вклады физлиц в III квартале 2020 года снизились на 6,5% и на 1 октября составили Br17,6 млрд. Такие данные приводятся в ежеквартальном обследовании Национального банка по программе "Знай своего клиента" (Know your client) по вкладам физлиц, сообщили БЕЛТА в Нацбанке.

Депозиты в национальной валюте составили Br4,68 млрд, или 26,6% от общего объема депозитов физлиц во всех видах валют (на 1 июля - 27,3%), и снизились по сравнению с 1 июля на Br462 млн, или на 9%.

Срочные вклады в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) составили Br12,94 млрд (73,4% вкладов). По сравнению с 1 июля они уменьшились на Br758 млн, или на 5,5%.

Снижение объема вкладов произошло преимущественно за счет вкладчиков-женщин, которые разместили денежных средств в третьем квартале на Br765,5 млн меньше, чем во втором (что составляет 63% от общего объема снижения вкладов).

Среднестатистическим белорусским вкладчиком можно считать женщину в возрасте старше 55 лет, разместившую в банках Br9,89 тыс., и мужчину в возрасте от 26 до 60 лет с вкладом Br11,84 тыс.

В III квартале наблюдалось сокращение доли отзывных вкладов, которая составила 31,6% против 33,5% на 1 июля.-0-