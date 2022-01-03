Депутат: бюджет внебюджетного фонда соцзащиты населения сформирован с профицитом

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь на 2022 год сформирован с профицитом, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Юлия Мурина.

"Доходы бюджета фонда составляют Br21,4 млрд. Темп роста по отношению к ожидаемому исполнению текущего года - 109,5%. Традиционно основным источником доходов бюджета фонда будут являться обязательные страховые взносы, которые занимают около 90% в структуре доходной части бюджета фонда", - рассказала Юлия Мурина.

По ее словам, общая сумма поступлений страховых взносов в 2022 году предусмотрена на уровне Br19,4 млрд, с ростом по отношению к ожидаемому исполнению текущего года 109,7% (Br17,5 млрд). Из них: страховые взносы работодателей и работающих граждан составляют Br19 млрд (99,3%, рост к ожидаемому исполнению 2021 года - 109,7%), страховые взносы лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность и самозанятых лиц, - Br140 млн (0,7%, рост к ожидаемому исполнению 2021 года - 108,5%), страховые взносы, уплачиваемые военнослужащими срочной военной службы, - Br1,5 млн (рост к ожидаемому исполнению 2021 года - 107,1%). Сумма предусмотренных на следующий год поступлений по взносам на профессиональное пенсионное страхование составляет Br228 млн, или порядка 1% доходов бюджета фонда. Темп роста 106,5% (2021 год - Br214 млн). Неналоговые доходы бюджета фонда планируются на уровне Br322,6 млн.

"Субвенции из республиканского бюджета в бюджет фонда планируются на уровне Br1,7 млрд (порядка 8% в общей сумме доходов бюджета фонда), рост 107,9% (2021 год - Br1,611 млрд). В том числе расходы бюджета фонда рассчитаны в сумме Br21,1 млрд. Темп роста к 2021 году - 109,6% (2021 год - Br19,3 млрд), - подчеркнула депутат. - Основную часть расходов бюджета фонда (76,4%) в следующем году запланировано направить на финансирование пенсий, что в общей сумме составит Br16,1 млрд. Темп роста 110,2% (2021 год - Br14,6 млрд)".

Расходы на выплату трудовых пенсий, отдельных видов доплат, включая услуги по их доставке, составят Br15,8 млрд, что составляет порядка 98% всех расходов, запланированных на выплату пенсий. Темп роста 110,1% (2021 год - Br14,3 млрд). В бюджета фонда предусмотрен ежеквартальный перерасчет трудовых пенсий, исчисляемых в минимальном размере, социальных пенсий, повышений и надбавок к пенсиям, производимый в связи с ростом бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, также предусмотрено повышение трудовых пенсий не реже одного раза в год в пределах средств бюджета фонда. Планируется, что в 2022 году с учетом повышения трудовых пенсий (ориентировочно: май - 6,5%, август - 5,4%) среднемесячный размер пенсии по возрасту неработающего пенсионера составит Br581,2.

"Финансирование выплат пособий является следующей по величине статьей расходов бюджета фонда. Общая сумма расходов бюджета фонда, направляемых на финансирование всех видов пособий, составляет Br4,7 млрд (22,1% всех расходов бюджета фонда, рост 107,7% (2021 год - Br4,3 млрд), - рассказала Юлия Мурина. - На финансирование мероприятий по обеспечению занятости населения предусмотрено направить Br42,9 млн (0,2% расходов бюджета фонда, рост 121,9%). Также предусматриваются расходы на выплату пособий по беременности и родам, в связи с рождением ребенка, семьям, воспитывающим детей, по временной нетрудоспособности, а также на финансирование санаторно-курортного лечения и оздоровления, мероприятия по обеспечению занятости населения. Таким образом, через последовательное использование законодательных механизмов гарантируется реализация важнейших социальных прав граждан".

В целом, бюджет фонда на 2022 год сформирован с превышением доходов над расходами за счет средств профессионального пенсионного страхования в сумме Br347,1 млн, которые в соответствии с законодательством подлежат накоплению.-0-