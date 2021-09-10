Депутат о финансовых рынках: это один из самых важных институтов привлечения инвестиций в экономику

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постоянная комиссия Палаты представителей по бюджету и финансам провела в Национальном банке заседание круглого стола на тему "Направления совершенствования законодательства, регулирующего банковскую сферу, перспективы развития финансовых услуг и платежной системы", сообщили БЕЛТА в пресс-службе нижней палаты парламента.

Председатель комиссии Людмила Нижевич отметила, что актуальность темы круглого стола состоит в том, что финансовые рынки сегодня - это один из самых важных институтов привлечения инвестиций в отечественную экономику.

Участники заседания обсудили вопросы, касающиеся организации эффективного функционирования платежной системы, правил осуществления платежей, систем дистанционного банковского обслуживания, тарифной политики, повышения финансовой грамотности населения.

Подводя итоги заседания, Людмила Нижевич отметила важность состоявшейся дискуссии, которая будет способствовать целенаправленной работе постоянной комиссии по дальнейшему совершенствованию Банковского кодекса и других актов банковского законодательства. -0-