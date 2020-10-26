Депутат о призывах к забастовке: конкуренты не дремлют и готовы занять рынки

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конкуренты не дремлют и готовы занять рынки. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал член Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Палаты представителей Андрей Струневский.

"Надо работать, садиться за стол переговоров, вносить изменение в Конституцию и решать те задачи, которые стоят. Но мы видим, что есть какие-то ультимативные заявления и все. Всегда две стороны могут найти консенсус, могут договориться, если идут друг к другу навстречу. Ультиматум ни к чему хорошему не приведет", - сказал Андрей Струневский.

По словам депутата, ультиматум оппозиции об общенациональной забастовке не воплотился в жизни. "К забастовке белорусов призывали, сидя за границей, и как марионеток хотели вывести на улицу. Но день начался, и все вышли на работу. Я представляю Солигорский округ. Шахтеры вышли на работу и предприятия, которые связаны с "Беларуськалием", - тоже. Такая же ситуация и в Минске", - отметил он.

Андрей Струневский подчеркнул, что экономика - это составляющая независимости государства, и такие призывы могут привести к необратимым процессам. "Потому, что конкуренты не дремлют. Они только и ждут, чтобы занять рынки, которые освободятся, и тем самым быть монополистом в какой-то области по производству или сбыту своей продукции. И если мы сейчас упустим, то потом очень сложно будет наверстать. И наши партнеры будут смотреть: если у нас нет стабильности, то как с нами можно иметь дело. Сотрудничая с зарубежными партнерами, мы показываем, что можем и умеем работать, и что мы достойны работать на различных уровнях", - добавил депутат.-0-