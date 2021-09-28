Депутат: председатели СТ должны соответствовать квалификационным требованиям

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. К председателям садоводческих товариществ (СТ) необходимо предъявлять квалификационные требования. Таким мнением сегодня поделился председатель Постоянной комиссии по экономической политике Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Леонид Брич во время круглого стола "Меры и новации по упорядочению деятельности садоводческих товариществ" в БЕЛТА.

Во время мероприятия депутат и председатели СТ затронули тему того, что зачастую руководителями объединений становятся некомпетентные люди, в связи с чем в товариществах начинаются разного рода проблемы. "К председателям садоводческих товариществ необходимо предъявлять квалификационные требования, чтобы в будущем избежать проблем. Руководители должны знать, как функционируют садовые товарищества, быть знакомыми с законодательством. Например, можно привлечь местные органы власти, которые будут согласовывать на должность тех или иных лиц. Считаю, что данный вопрос требует доработки в проекте указа", - сказал Леонид Брич.

Председатели правления СТ, присутствующие на круглом столе, согласились с данным предложением.-0-