Депутат: цены на топливо должны как минимум компенсировать затраты НПЗ

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цены на моторное топливо должны как минимум компенсировать затраты нефтеперерабатывающих заводов. Такое мнение БЕЛТА высказал член Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Палаты представителей Денис Карась.

Он напомнил, что с начала года автомобильное топливо подорожало на 6 копеек, или на 3,2%. С 10 марта цена 1 л бензина АИ-92 составит Br1,76, АИ-95 - Br1,86, ДТ - Br1,86.

"В структуре розничной цены на нефтепродукты более половины занимает стоимость нефти, примерно 10% - производственные и сбытовые затраты производителей и около 30% - налоговая составляющая.Белорусские НПЗ покупают российскую нефть дешевле, чем она стоит на мировом рынке. Однако налоговый маневр в нефтяной отрасли России, который предусматривает постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки налога на ее добычу, с каждым годом приближает белорусские НПЗ к мировым ценам на нефть. В этом году наши заводы покупают российскую нефть по цене, которая составляет 85% от мировой. При этом цены на топливо в Беларуси по-прежнему остаются почти на 50% ниже, чем в сопредельных европейских странах с рыночным ценообразованием на нефть и нефтепродукты", - отметил депутат.

По словам Дениса Карася, нефтяной рынок имеет свои особенности. "Нефть приобретается НПЗ по цене, находящейся в привязке к мировым котировкам. В 2020 году, по имеющимся в концерне данным, средняя котировка 1 барреля нефти составила $41,7, а в январе - феврале 2021 года - около $58, или почти на 40% больше. В первых числах марта средние значения котировок выросли до $64,7. Цены на топливо у нас устанавливаются в белорусских рублях, а почти 90% затрат на производство нефтепродуктов зависят от курса доллара США, в котором исчисляется и стоимость сырья, и транспортные расходы, и стоимость энергоресурсов, и стоимость приобретаемых для производства качественного продукта технологического оборудования, присадок, катализаторов, других материалов и запасных частей. За последние 12 месяцев за счет курсовых колебаний белорусского рубля затраты производителей нефтепродуктов увеличились на 16,9%, а цены на топливо - на 1,3%, - подчеркнул парламентарий. - Однако это не значит, что НПЗ планируют переложить все проблемы на своих потребителей. За прошлый год за счет оптимизационных мероприятий производители сэкономили более Br90 млн, а бюджет сохранил на неизменном уровне налоговую нагрузку для НПЗ. Чтобы сохранить стоимость топлива на приемлемом уровне после завершения налогового маневра, от взимания акцизов на автомобильное топливо могут и вовсе отказаться. Об этом уже неоднократно информировал Минфин".

Денис Карась также добавил, что стоимость топлива на внутреннем рынке Беларуси регулирует концерн "Белнефтехим" путем установления предельных максимальных цен. То есть АЗС могут продавать топливо дешевле, но уровень цен в первую очередь определяют возрастающие затраты. Кстати, для АЗС розничные продажи топлива - это в первую очередь возможность привлечения покупателей на объекты торговли, а не основа прибыли.

"Как и концерн, считаю обоснованным установление цены на моторное топливо как минимум на уровне, компенсирующем затраты НПЗ, чтобы не прекратить процесс финансирования их деятельности и планировать поэтапное изменение цен на основе мониторинга рыночной конъюнктуры и экономической ситуации на НПЗ. Такой подход позволит сбалансировать интересы производителей нефтепродуктов и потребителей, сделать процесс индексации цен на топливо предсказуемым, а расходы на топливо управляемыми. Концерн всегда заблаговременно информирует потребителей об изменении цен на нефтепродукты", - резюмировал депутат.-0-