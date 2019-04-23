Депутаты готовят поправки о повышении эффективности хоздеятельности Полесского заповедника

23 апреля, Минск /Корр.БЕЛТА/. Депутаты готовят к первому чтению поправки о повышении эффективности хозяйственной деятельности Полесского радиационно-экологического заповедника. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заместитель председателя Постоянной комиссии по вопросам экологии, природопользования и чернобыльской катастрофы Палаты представителей Николай Васильков, комментируя поправки в закон "О правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС".

По словам депутата, действующий закон приводится в соответствие с указом №431 от 6 ноября 2018 года, направленным на повышение эффективности хозяйственной деятельности Полесского заповедника. "Так, на основании указа определены заповедная и экспериментально-хозяйственная зоны заповедника с указанием перечня видов деятельности, которыми можно заниматься только на его территории", - пояснил Николай Васильков.

Законопроект учитывает изменение границы, площади и состава земель заповедника, а также то, что находящаяся в его границах река Припять согласно указу отнесена к рыболовным угодьям. Они в свою очередь передаются заповеднику для ведения промыслового рыболовства. "Таким образом, принятие проекта предоставляет возможность получать от этого дополнительные доходы, которые предполагается направлять на укрепление материально-технической базы заповедника и увеличение зарплаты работников", - отметил парламентарий. Кроме того, в законопроекте конкретизированы функции заповедника в части контроля за территориями, растительным и животным миром, за состоянием здоровья населения, соблюдением пожарной безопасности и другие моменты.-0-