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Депутаты готовят поправки о публичных слушаниях по тарифам на услуги естественных монополий

Экономика 23.05.2019 | 07:20
Фото из архива
Фото из архива

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские депутаты готовят к первому чтению законопроект "Об изменении закона Беларуси "О естественных монополиях". В числе наиболее значимых новаций - введение публичных слушаний по проектам цен (тарифов) на услуги естественных монополий, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Палаты представителей Ольга Политико.

В законопроекте вводится новое понятие - публичные слушания. "До принятия решения об установлении либо изменении фиксированных, предельных цен, тарифов на услуги, относящихся к сферам естественных монополий, орган регулирования деятельности субъектов таких монополий может провести публичные слушания, а результаты учесть при принятии окончательного решения", - рассказала депутат. Она пояснила, что слушания могут проводиться как в очной форме с участием потребителей, представителей отраслевых органов госуправления, субъектов естественных монополий, так и онлайн на официальном сайте органа регулирования.

Кроме того, законопроектом изменяются и оптимизируются сферы естественных монополий. Например, исключены услуги электросвязи и почтовой связи. "Авторы законопроекта предлагают в сфере электроэнергетики выделить услуги по передаче электрической энергии по электрической сети, услуги по распределению электроэнергии и услуги по оперативно-диспетчерскому управлению. Сейчас их оказывают одни и те же организации с установлением единого тарифа. При этом эти же субъекты осуществляют производство и сбыт электроэнергии, хотя развитие конкурентной среды в электроэнергетике возможно именно в сфере производства и сбыта", - пояснила Ольга Политико.

Закон о естественных монополиях совершенствуется с учетом практики применения, приводится в соответствие с положениями Договора о ЕАЭС, в частности с Протоколом о единых принципах и правилах регулирования деятельности субъектов естественных монополий.

Разработчиком законопроекта выступило Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Как сообщалось, именно МАРТ может получить право проводить публичные слушания по тарифам естественных монополий.-0-

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депутаты, законодательство
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