Депутаты готовят ратификацию соглашения о гармонизации финансового законодательства стран ЕАЭС

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские депутаты готовят к рассмотрению законопроект о ратификации соглашения о гармонизации законодательства государств - членов ЕАЭС в сфере финансового рынка, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Александр Цецохо.

Соглашение нацелено на создание на финансовых рынках стран ЕАЭС условий для свободного движения капитала. В документе определены направления и порядок гармонизации законодательства. Речь в том числе идет о принятии согласованных требований к участникам финансовых рынков в отношении их создания, учреждения и деятельности в банковском секторе, страховом секторе, секторе услуг на рынке ценных бумаг, отметил Александр Цецохо. Предстоит также гармонизировать подходы к регулированию рисков в соответствии с международными стандартами, согласовать требования к раскрытию информации и по защите прав и интересов потребителей финансовых услуг, обеспечить условия для взаимного признания лицензий.

Страны ЕАЭС намерены взаимодействовать при подготовке проектов нормативных правовых актов, принимать другие меры, которые сочтут целесообразными и возможными для гармонизации законодательств. Ее механизм также регламентирован соглашением. "В течение девяти месяцев со дня его вступления в силу будет разработан соответствующий план. Совет Евразийской экономической комиссии должен утвердить согласованные предложения по гармонизации и сроки их имплементации в национальное законодательство. В дальнейшем это послужит основанием для внесения странами предложений по его изменению", - пояснил парламентарий.

Гармонизацию законодательств в финансовой сфере планируется завершить к 1 января 2025 года.

Вице-премьеры стран ЕАЭС подписали соглашение в Москве осенью 2018 года. Документ разработан в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе.-0-