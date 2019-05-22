Депутаты ознакомились с новыми подходами в развитии цифровых банковских технологий

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постоянная комиссия по бюджету и финансам Палаты представителей Национального собрания провела выездное заседание на базе ОАО "Банк БелВЭБ", сообщили БЕЛТА в пресс-службе банка.

Открывая заседание, председатель Постоянной комиссии по бюджету и финансам Людмила Добрынина отметила, что в настоящее время в стране идет быстрое развитие сектора IT-индустрии, вследствие чего в сфере розничного бизнеса банков появляется все больше цифровых продуктов и сервисов, обеспечивающих потребности клиентов. "Нам интересен опыт Банка БелВЭБ в сфере развития новых клиентоориентированных цифровых банковских технологий. Таким образом мы получаем дополнительную информацию для целенаправленной работы постоянной комиссии по дальнейшему совершенствованию банковского законодательства", - отметила она.

Председатель правления ОАО "Банк БелВЭБ" Василий Матюшевский выразил надежду, что эта встреча будет способствовать поиску новых путей решения сложных задач по цифровизации белорусской экономики, содействовать законотворческой деятельности и более глубокому пониманию происходящих процессов в сфере автоматизации банковского сектора.

Участники заседания обсудили вопросы развития сектора IT-услуг и его влияния на цифровой бизнес банков, ряд аспектов функционирования технологий системы дистанционного банковского обслуживания (СДБО), современной стратегии управления отношениями с клиентами, вопросы развития, продвижения и безопасности дистанционных продуктов.

Парламентарии ознакомились с процессом разработки и внедрения Digital-продуктов, доступных в каналах СДБО, а также с технологией открытых API. Отдельными темами стали обсуждение процессного подхода как решения развития цифрового бизнеса, технологии блокчейн и ее возможные применения в банковском секторе.

В мероприятии также принял участие советник исполнительного директора МВФ Александр Заборовский.-0-